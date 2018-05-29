Лучший российский хоккеист эпично получил по лицу в финале Кубка Стэнли
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил шайбой по лицу. В первой игре финальной серии Кубка Стэнли с "Вегас Голден Найтс" шайба угодила Ови в шлем, и отскочила в верхнюю часть челюсти.
В этот момент хоккеист находился на скамейке запасных. Овечкин повел себя мужественно, не выказав ни единой эмоции, пишет obozrevatel.com
Победу в матче праздновал "Вегас" со счетом 6:4. Россиянин отметился лишь голевой передачей.
Следующий матч команды сыграют в ночь на 31 мая также на арене "Вегаса" в Неваде. Обладателем трофея станет команда, которая одержит в серии четыре победы. Победа одной из команд станет первой в истории клубов.
17:39 29/05/2018
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