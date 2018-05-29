В этот момент хоккеист находился на скамейке запасных. Овечкин повел себя мужественно, не выказав ни единой эмоции, пишет obozrevatel.com









Победу в матче праздновал "Вегас" со счетом 6:4. Россиянин отметился лишь голевой передачей.





Следующий матч команды сыграют в ночь на 31 мая также на арене "Вегаса" в Неваде. Обладателем трофея станет команда, которая одержит в серии четыре победы. Победа одной из команд станет первой в истории клубов.