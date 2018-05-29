- Прервалась восьмиматчевая победная серия БАТЭ…





- Всегда обидно терять очки, поэтому, конечно же, обидно. Но что уже сделаешь…





- Явно рассчитывали, что прервётся она не в матче с "Ислочью".





- Всегда надеешься на лучшее. Даже не знаю, что добавить. Жалко, что так получилось. Сложно что-то говорить.





- Игроки сказали о "разносе" в раздевалке после матча с "Ислочью"…





- Да, Анатолий Капский заходил. "Разнос" был. Очень эмоциональный, но лучше об этом спросить у него.



