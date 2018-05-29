Александр Глеб: после матча с "Ислочью" в раздевалке был разнос от Капского
Полузащитник борисовского БАТЭ Александр Глеб для "Спортивной панорамы" прокомментировал итог матча 9-го тура чемпионата страны, где его команда не смогла одолеть "Ислочь".
- Прервалась восьмиматчевая победная серия БАТЭ…
- Всегда обидно терять очки, поэтому, конечно же, обидно. Но что уже сделаешь…
- Явно рассчитывали, что прервётся она не в матче с "Ислочью".
- Всегда надеешься на лучшее. Даже не знаю, что добавить. Жалко, что так получилось. Сложно что-то говорить.
- Игроки сказали о "разносе" в раздевалке после матча с "Ислочью"…
- Да, Анатолий Капский заходил. "Разнос" был. Очень эмоциональный, но лучше об этом спросить у него.
15:58 29/05/2018
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