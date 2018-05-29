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Хоккей. "Динамо-Минск": у нас один из самых скромных бюджетов в КХЛ

По сообщению портала tut.by, который приводит заявление пресс-службы минского "Динамо", бюджет хоккейного клуба не превышает 20 миллионов долларов.

"Неизменной политикой нашего клуба является поступательное снижение расходов и экономия бюджета, а также постоянное повышение доли коммерческих доходов. В последние годы в этом направлении удалось добиться существенных результатов. На данный момент ХК "Динамо-Минск" обладает одним из наименее "весомых" бюджетов в Континентальной хоккейной лиге, наравне с рижским "Динамо", братиславским "Слованом" и тольяттинской "Ладой". При этом, несмотря на режим строгой экономии, наш клуб постоянно конкурирует за попадание в плей-офф и является одним из наиболее аккуратных плательщиков в лиге". 

При этом клуб отказался уточнить, какой же на самом деле бюджет минского "Динамо", сославшись на конфиденциальность этой информации. Что касается "снижения расходов и повышенной доли коммерческих доходов", то и по этой информации пояснений клуб не предоставил.
14:25 29/05/2018






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