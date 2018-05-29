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Беларусь и Россия договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ-2018 и Евроигр

Беларусь и Россия подписали 29 мая межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия

Как передает БелТА, церемония подписания документа состоялась в белорусском МИДе. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.

В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. 

Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

12:17 29/05/2018






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