Как передает БелТА , церемония подписания документа состоялась в белорусском МИДе. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.





В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.





Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.