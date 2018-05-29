Белорусская биатлонистка завершила карьеру в 30 лет
30-летняя белорусская биатлонистка Дарья Юркевич приняла решение завершить карьеру, сообщает «Прессбол».
Лучшими достижениями спортсменки являются: бронза на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде в 2016-м, бронза всемирной зимней Универсиады в 2011 и серебро чемпионата Европы среди юнироров в 2009-м. В сезоне 2016/17 заняла 64-е место в общем зачете Кубка мира.
Тем временем белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино еще не определились по поводу продолжения карьеры. Динара Алимбекова из-за травмы плеча может пропустить до полугода. Надежда Писарева уже объявила о завершении карьеры, пишет tribuna.com
11:39 29/05/2018
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