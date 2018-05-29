Санкович попала в комиссию ЕОК по гендерному равенству

– Ксения, известие о включении в состав комиссии исполкома ЕОК стало для вас неожиданностью?





– Да, новость стала настоящим сюрпризом. Узнала об этом уже постфактум – вдвойне неожиданно. Впрочем, знала, что мою кандидатуру подали в ЕОК довольно давно, но никаких подвижек в этом вопросе не было. Думала, выбрали кого-то другого. Но на очередной отчетно-выборной конференции состав комиссий заметно обновили. Одобрили и мою кандидатуру.





Конечно, для меня очень приятно стать частью такой престижной структуры. Особенно учитывая тот факт, что желающих попасть в состав комиссии по гендерному равенству в спорте было немало. Сейчас хочется оправдать доверие и достойно представить Беларусь в ЕОК.





– Какие перед вами поставлены задачи в новой работе?





– В ближайшие дни придет письмо из исполкома ЕОК, где будут расписаны все мои обязанности. Тогда с удовольствием расскажу поподробнее о том, что от меня требуется на новой должности.





– В подготовке ко ІІ Европейским играм в Минске-2019 будете задействованы?





– По линии комиссии ЕОК пока не знаю, это станет известно после нашего первого заседания. Но лично я, безусловно, уже принимаю участие в организации мультиспортивного форума в белорусской столице. Все же являюсь координатором по художественной гимнастике. Связываю дирекцию ІІ Европейских игр с нашей национальной командой. Вопросы самые разнообразные: даты, судейство, сотрудничество с международными федерациями, спортсменами и многое другое. В этом плане тесно поддерживаю связь с главкомом сборной Ириной Лепарской, Любовью Черкашиной, которая входит в состав FIG, Мариной Лобач по линии UEG.









– Как обстоят дела на вашем посту в НОКе?





– Работаю секретарем комиссии «Женщины и спорт», председателем которой является Любовь Черкашина. Правда, сейчас наша деятельность немного застопорилось. Как и Любовь, нахожусь в декретном отпуске. Поэтому сегодня работаем не так активно, как еще год назад. Впрочем, думаю, что в связи с моим избранием в комиссию ЕОК, буду трудиться активнее на своем посту в НОКе, – рассказала Санкович.