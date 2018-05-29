Сергей Гуренко: «Троих футболистов обвинили в сдаче матча БАТЭ? Это слухи»
Журналист и комментатор «Беларусь 5» Евгений Табула сообщил о том, что некоторых футболистов минского «Динамо» обвинили в нечестной игре во время встречи с БАТЭ (0:1).
«Минское «Динамо» одерживает типичную для себя победу со счетом 2:0. И все вроде бы хорошо. Но в белорусском футболе очень много слухов. А вокруг «Динамо» их всегда в два раза больше. Вот и очередной прилетел после класико. Мол, в клубе трех человек обвинили чуть ли не в сдаче матча БАТЭ. А раз есть такой слух, нужно спрашивать о том, правда ли это», – сказал Табула, обратившись к главному тренеру «Динамо» Сергею Гуренко.
«Нет-нет. Это чисто слух. Я не знаю, откуда у вас эти слухи и откуда это все ползет. Видно кому-то очень хочется в «Динамо» засунуть вирус сюда или…» – сказал Гуренко в эфире программы «Время футбола».
07:37 29/05/2018
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