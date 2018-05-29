Рамосу грозит штраф на миллиард евро
Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к футболисту мадридского «Реала» Серхио Рамосу на один миллиард евро из-за травмы, которую получил форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.
Как передает РИА Новости, адвокат заявил: «Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Я прошу компенсацию, размер которой может превысить один миллиард евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и народу Египта».
07:23 29/05/2018
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