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Рамосу грозит штраф на миллиард евро

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к футболисту мадридского «Реала» Серхио Рамосу на один миллиард евро из-за травмы, которую получил форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.