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За поведение болельщиков ФК "Днепр" заплатил штраф 6370 рублей

6370 рублей штрафа заплатил могилевский футбольный клуб "Днепр" за поведение болельщиков. Это заставило гендиректора клуба Дмитрия Калачева обратиться к поклонникам команды.

"Уже после стартового матча команды в сезоне 2018 года (11.03.2018, Солигорск, ФК "Шахтер" — ФК "Днепр") в адрес клуба пришло письмо за подписью секретаря Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ Р. Х. Юмагужина, в котором обращается внимание на неподобающее поведение активных болельщиков "Днепра", в частности, выкрикивание провокационных речевок, лозунгов расистского и дискриминационного содержания, передает "Еврорадио".

Рассмотрев письмо УВД Минского облисполкома, члены Комитета единогласно проголосовали за применение дисциплинарной санкции в виде штра в отношении ФК "Днепр".

Май принес могилёвскому клубу сразу два негативных инцидента. В полуфинале Кубка Беларуси (2 мая 2018 года) против брестского "Динамо" фанаты "Днепра" зажгли файеры на стадионе. За это клуб был оштрафован на 245 рублей (10 базовых). Кроме того, на инцидент с файерами обратила внимание и милиция.

Игра с борисовским БАТЭ в шестом туре чемпионата Беларуси была отмечена нецензурными кричалками со стороны могилевских болельщиков в адрес команды соперника. За это "Днепр" оштрафовали на 1225 рублей (50 базовых).

"Давайте не забудем и о моральной составляющей. Нецензурная брань, зачастую звучащая в ответ на провокационные речевки представителей фанатского сектора команды-соперника, слышна не только ее адресатам, но и детям, которые пришли на стадион совсем за другими впечатлениями.

Средства, которые клуб обязан выплатить, могли быть потрачены, например, на организованный выезд болельщиков для поддержки команды в гостевом матче. Согласитесь, пользу из таких мероприятий извлекают все заинтересованные стороны", — говорится в обращении.

Гендиректор "Днепра" выражает надежду, что это обращение найдет отклик среди болельщиков клуба.

23:18 28/05/2018






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