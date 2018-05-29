Бразильцы получат по миллиону долларов, если победят на ЧМ 2018
Футболисты сборной Бразилии получат по миллиону долларов в качестве призовых в случае победы на Чемпионате мира 2018 года в России, сообщает Folha de S.Paulo.
Сборная Бразилии на групповом этапе Чемпионата мира, который стартует 14 июня, сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Если бразильцы станут чемпионами, то каждый игрок получит по миллиону долларов. Такая же сумма будет ждать и главного тренера команды Тите и его помощников. Остальные члены делегации заработают немного меньше.
За победу на домашнем ЧМ-2014, по информации СМИ, Бразильская конфедерация футбола (CBF) пообещала выплатить команде 35 миллионов долларов, однако бразильцы тогда заняли четвертое место.
За победу на ЧМ-2002 года бразильцы получили сумму почти в пять раз меньше. За титул в 1994 году футболисты заработали около 80 тысяч долларов.
07:04 29/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.