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Это не шутка и не фотошоп: Dolce & Gabbana к ЧМ-2018 в России выпустила футболку с куполами

Отметим, что итальянский бренд давно и плотно сотрудничает с российским fashion-сегментом, а также нацелен на местного богатого клиента. И чемпионат мира по футболу стал одним из поводов предложить «оригинальный» продукт.