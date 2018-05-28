Это не шутка и не фотошоп: Dolce & Gabbana к ЧМ-2018 в России выпустила футболку с куполами
Отметим, что итальянский бренд давно и плотно сотрудничает с российским fashion-сегментом, а также нацелен на местного богатого клиента. И чемпионат мира по футболу стал одним из поводов предложить «оригинальный» продукт.
Источник: gazetaby.com
19:49 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.