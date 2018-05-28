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Чуда не случилось: Ивашко проиграл в I круге "Ролан Гаррос"

Белорус Илья Ивашко уступил австрийцу Доминику Тиму в матче первого круга открытого чемпионата Франции.

Илья Ивашко (119 ATП, Беларусь, Q) — Доминик Тим (8 ATП, Австрия, 7) — 2:6, 4:6, 1:6





"Прессбол"
17:18 28/05/2018






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