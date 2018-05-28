Чуда не случилось: Ивашко проиграл в I круге "Ролан Гаррос"
Белорус Илья Ивашко уступил австрийцу Доминику Тиму в матче первого круга открытого чемпионата Франции.
Илья Ивашко (119 ATП, Беларусь, Q) — Доминик Тим (8 ATП, Австрия, 7) — 2:6, 4:6, 1:6
"Прессбол"
17:18 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.