Но пока Костицын-младший отдыхает в Турции с дочерью и женой, которая документирует многое в Instagram. И на днях Елена Костицына засветила вот такую майку мужа с надписью "Водка делает меня лучше".





Правда, когда на это обратила внимание "Наша Нива", пост был удален, но фото в Интернете осталось.







