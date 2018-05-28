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"Водка делает меня лучше": Костицын-младший засветился в "оригинальной" майке

Белорусский хоккеист Сергей Костицын недавно вернулся в минское "Динамо".

Но пока Костицын-младший отдыхает в Турции с дочерью и женой, которая документирует многое в Instagram. И на днях Елена Костицына засветила вот такую майку мужа с надписью "Водка делает меня лучше". 

Правда, когда на это обратила внимание "Наша Нива", пост был удален, но фото в Интернете осталось.


Стал ли Костицын лучше за год отсутствия в "Динамо", узнаем в новом сезоне, пишет tribuna.com

16:32 28/05/2018






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