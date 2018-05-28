Азаренко проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"

Сегодня в поединке первого раунда Виктория уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (57) в двух сетах - 5:7, 5:7. Встреча продолжалась два часа.





Виктория Азаренко также заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко (48).





Выступление в одиночном разряде Арина начнет 29 мая встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов.





Белорусская теннисистка Александра Саснович (52) также во вторник сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (103).







