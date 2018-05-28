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Азаренко проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (82-й номер рейтинга WTA) неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции/

Сегодня в поединке первого раунда Виктория уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (57) в двух сетах - 5:7, 5:7. Встреча продолжалась два часа.

Виктория Азаренко также заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко (48). 

Выступление в одиночном разряде Арина начнет 29 мая встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. 

Белорусская теннисистка Александра Саснович (52) также во вторник сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (103).


В мужской части состязаний на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" белорус Илья Ивашко (119), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня будет соперничать с восьмым номером рейтинга АТП австрийцем Домиником Тимом, передает БелТА

15:18 28/05/2018






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