Азаренко проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (82-й номер рейтинга WTA) неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции/
Сегодня в поединке первого раунда Виктория уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (57) в двух сетах - 5:7, 5:7. Встреча продолжалась два часа.
Виктория Азаренко также заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко (48).
Выступление в одиночном разряде Арина начнет 29 мая встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов.
Белорусская теннисистка Александра Саснович (52) также во вторник сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (103).
В мужской части состязаний на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" белорус Илья Ивашко (119), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня будет соперничать с восьмым номером рейтинга АТП австрийцем Домиником Тимом, передает БелТА
15:18 28/05/2018
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