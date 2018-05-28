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10-й юбилейный марафон «Налибоки» состоялся

10-й юбилейный марафон «Налибоки» состоялся в сердце крупнейшего леса Европы. Велосипедисты участвовали в марафонах 180км, 85км и 42км. Бегуны - в трассах ультра-марафона длиной 85 км, трейл-марафона - 42км и полумарафона 21км. И для самых безумных – мультимарафон 140км. В марафоне участвовали более 1300 человек. Результаты опубликованы здесь http://www.obelarus.net/results/2018/180527r_naliboki.htm