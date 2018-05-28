УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2017/18

Вратари:





Кейлор Навас ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: провел всю кампанию очень стабильно, выручал команду, когда требовалось.





Алиссон ("Рома"). Мнение технических наблюдателей: прекрасно играл на пути к полуфиналу, его великолепные сейвы в выездном матче против "Шахтера" позволили "Роме" продолжить борьбу в турнире.





Защитники:





Йосуа Киммих ("Бавария"). Мнение технических наблюдателей: энергичный крайний защитник помог "Баварии" пробиться в полуфинал, а его прекрасный гол на какое-то время дал команде надежду на большее.





Серхио Рамос ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: лидер обороны клубных чемпионов Европы, которые сохраняют этот статус уже три года кряду.





Марсело ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: обеспечивает ширину игре "Реала" и является угрозой для обороны любого соперника на своем фланге.





Джорджио Кьеллини ("Ювентус"). Мнение технических наблюдателей: ключевой защитник "Ювентуса" проявил себя в прекрасно проведенных с точки зрения обороны выездных матчах в Лондоне и Мадриде.





Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: перешел в "Ливерпуль" в январе и добавил команде стабильности и надежности на стадии плей-офф.





Рафаэль Варан ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: напарник Рамоса по центру обороны также провел выдающийся сезон.





Полузащитники:





Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"). Мнение технических наблюдателей: универсальный полузащитник с техникой и физической готовностью, которые позволяют ему действовать на любой позиции в середине поля.





Каземиро ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: опора очень сбалансированного трио в середине поля "Реала".





Лука Модрич ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: всегда открыт под передачу, чрезвычайно важен для стиля, в котором мадридцы хотят играть.





Тони Кроос ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: уверенная работа с мячом и изящные передачи вместе с Модричем обеспечивают атакующую гибкость "Реала".





Хамес Родригес ("Бавария"). Мнение технических наблюдателей: великолепно про себя в плей-офф, особенно в ответном полуфинальном матче с "Реалом".





Нападающие:





Эдин Джеко ("Рома"). Мнение технических наблюдателей: блестящий гол в ворота "Челси" - один из восьми в турнире - стал одним из самых ярких моментов в его игре, во многом благодаря которой "Рома" пробилась в полуфинал.





Роберто Фирмино ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: сочетал невероятное трудолюбие, бойцовский дух, прекрасную технику и результативность, забив десять мячей в этом розыгрыше.





Лионель Месси ("Барселона"). Мнение технических наблюдателей: ключевой игрок атаки "Барселоны" внес решающий вклад в победу над "Челси" в 1/8 финала.





Криштиану Роналду ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: лучший бомбардир турнира шестой год кряду и автор лучшего гола сезона по версии технических наблюдателей УЕФА.





Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: вингер "Ливерпуля" провел невероятный сезон, а его травма в финале стала одним из решающих факторов.