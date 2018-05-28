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УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2017/18

Технические наблюдатели определили 18 футболистов, попавших в сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2017/18
Вратари

Кейлор Навас ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: провел всю кампанию очень стабильно, выручал команду, когда требовалось. 

Алиссон ("Рома"). Мнение технических наблюдателей: прекрасно играл на пути к полуфиналу, его великолепные сейвы в выездном матче против "Шахтера" позволили "Роме" продолжить борьбу в турнире. 

Защитники: 

Йосуа Киммих ("Бавария"). Мнение технических наблюдателей: энергичный крайний защитник помог "Баварии" пробиться в полуфинал, а его прекрасный гол на какое-то время дал команде надежду на большее. 

Серхио Рамос ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: лидер обороны клубных чемпионов Европы, которые сохраняют этот статус уже три года кряду. 

Марсело ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: обеспечивает ширину игре "Реала" и является угрозой для обороны любого соперника на своем фланге. 

Джорджио Кьеллини ("Ювентус"). Мнение технических наблюдателей: ключевой защитник "Ювентуса" проявил себя в прекрасно проведенных с точки зрения обороны выездных матчах в Лондоне и Мадриде. 

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: перешел в "Ливерпуль" в январе и добавил команде стабильности и надежности на стадии плей-офф.

Рафаэль Варан ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: напарник Рамоса по центру обороны также провел выдающийся сезон. 

Полузащитники

Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"). Мнение технических наблюдателей: универсальный полузащитник с техникой и физической готовностью, которые позволяют ему действовать на любой позиции в середине поля. 

Каземиро ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: опора очень сбалансированного трио в середине поля "Реала". 

Лука Модрич ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: всегда открыт под передачу, чрезвычайно важен для стиля, в котором мадридцы хотят играть. 

Тони Кроос ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: уверенная работа с мячом и изящные передачи вместе с Модричем обеспечивают атакующую гибкость "Реала". 

Хамес Родригес ("Бавария"). Мнение технических наблюдателей: великолепно про себя в плей-офф, особенно в ответном полуфинальном матче с "Реалом". 

Нападающие

Эдин Джеко ("Рома"). Мнение технических наблюдателей: блестящий гол в ворота "Челси" - один из восьми в турнире - стал одним из самых ярких моментов в его игре, во многом благодаря которой "Рома" пробилась в полуфинал. 

Роберто Фирмино ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: сочетал невероятное трудолюбие, бойцовский дух, прекрасную технику и результативность, забив десять мячей в этом розыгрыше. 

Лионель Месси ("Барселона"). Мнение технических наблюдателей: ключевой игрок атаки "Барселоны" внес решающий вклад в победу над "Челси" в 1/8 финала. 

Криштиану Роналду ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: лучший бомбардир турнира шестой год кряду и автор лучшего гола сезона по версии технических наблюдателей УЕФА. 

Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: вингер "Ливерпуля" провел невероятный сезон, а его травма в финале стала одним из решающих факторов.

12:29 28/05/2018






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