В адрес голкипера «Ливерпуля» и его семьи начали поступать угрозы
Стало известно о том, что голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус начал получать угрозы в свой адрес после поражения в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации The Telegraph, полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с данной ситуацией.
Отмечается, что семья вратаря и сам Кариус получают сотни угроз в социальных сетях.
«Я убью твою девку, убью твою девку», — написал один из пользователей.
Пресс-атташе полиции Мерсисайда отреагировали на данные сообщения.
«Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться», — говорится в заявлении.
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08:12 28/05/2018
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