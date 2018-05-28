В адрес голкипера «Ливерпуля» и его семьи начали поступать угрозы

По информации The Telegraph, полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с данной ситуацией.

Отмечается, что семья вратаря и сам Кариус получают сотни угроз в социальных сетях.





«Я убью твою девку, убью твою девку», — написал один из пользователей.





Пресс-атташе полиции Мерсисайда отреагировали на данные сообщения.









«Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться», — говорится в заявлении.





Ранее Кариус рассказал о бессоннице из-за ошибок в финале Лиге чемпионов



