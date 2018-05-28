Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В адрес голкипера «Ливерпуля» и его семьи начали поступать угрозы

Стало известно о том, что голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус начал получать угрозы в свой адрес после поражения в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Telegraph, полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с данной ситуацией.
Отмечается, что семья вратаря и сам Кариус получают сотни угроз в социальных сетях.

«Я убью твою девку, убью твою девку», — написал один из пользователей.

Пресс-атташе полиции Мерсисайда отреагировали на данные сообщения.


«Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться», — говорится в заявлении.

Ранее Кариус рассказал о бессоннице из-за ошибок в финале Лиге чемпионов


08:12 28/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё