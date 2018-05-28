Александр Богданович: указ президента о противодействии допингу очень правильный, нужно защитить молодежь, порой они не знают, что принимают
Олимпийский чемпион Пекина по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Александр Богданович оценил указ президента о противодействии допингу в спорте, предполагающий уголовную ответственность.
"Это очень правильное решение, это нужно сделать, чтобы не страдало наше молодое поколение. Мы должны разработать такие меры, которые позволили бы защитить молодежь от принятия допинга. Они ведь могут сами не знать, что принимают. И те, кто дал им эту злосчастную таблетку, должны нести ответственность. В этом плане мы должны подходить очень сурово.
Спортсмен должен понимать, что если он едет на соревнования представлять страну и принимает допинг, это большое пятно на репутацию Беларуси", — констатировал Богданович в программе "Итоги недели" на канале "Беларусь 5".
07:32 28/05/2018
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