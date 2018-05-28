"Это очень правильное решение, это нужно сделать, чтобы не страдало наше молодое поколение. Мы должны разработать такие меры, которые позволили бы защитить молодежь от принятия допинга. Они ведь могут сами не знать, что принимают. И те, кто дал им эту злосчастную таблетку, должны нести ответственность. В этом плане мы должны подходить очень сурово.



