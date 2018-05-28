"Минимальная сумма заказа — 7 рублей". БАТЭ протестирует систему доставки еды на трибуны "Борисов-Арены"
На матче чемпионата Беларуси БАТЭ — "Ислочь" в тестовом режиме будет работать система доставки еды на трибуны "Борисов-Арены".
Пока действие данной услуги покрывает только сектора A3, A4, B1 и B2.
Тем, кто не желает стоять в очереди в пункты общественного питания, предлагается сделать заказ с помощью своего смартфона через мессенджер Viber в паблик-аккаунте FC BATE BARYSAÚ.
Условия доставки:
— минимальная сумма заказа — 7 рублей;
— за работу сервиса берется сбор — 10% от итоговой суммы заказа;
Об этом сообщает клубная пресс-служба.
07:15 28/05/2018
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