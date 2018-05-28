Тем, кто не желает стоять в очереди в пункты общественного питания, предлагается сделать заказ с помощью своего смартфона через мессенджер Viber в паблик-аккаунте FC BATE BARYSAÚ.





Условия доставки:





— минимальная сумма заказа — 7 рублей;





— за работу сервиса берется сбор — 10% от итоговой суммы заказа;





Об этом сообщает клубная пресс-служба.