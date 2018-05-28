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"Минимальная сумма заказа — 7 рублей". БАТЭ протестирует систему доставки еды на трибуны "Борисов-Арены"

На матче чемпионата Беларуси БАТЭ — "Ислочь" в тестовом режиме будет работать система доставки еды на трибуны "Борисов-Арены".

Пока действие данной услуги покрывает только сектора A3, A4, B1 и B2. 

Тем, кто не желает стоять в очереди в пункты общественного питания, предлагается сделать заказ с помощью своего смартфона через мессенджер Viber в паблик-аккаунте FC BATE BARYSAÚ. 

Условия доставки: 

— минимальная сумма заказа — 7 рублей; 

— за работу сервиса берется сбор — 10% от итоговой суммы заказа; 

Об этом сообщает клубная пресс-служба.


07:15 28/05/2018






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