Radio Svaboda svaboda.org

В Беларуси побит национальный рекорд по прыжкам в высоту

В Бресте в рамках Республиканской Универсиады по легкой атлетике в секторе для прыжков в высоту был побит национальный рекорд. Новый рекорд установил могилевчанин Дмитрий Набоков, ранее завоевывавший серебро на юниорском чемпионате мира 2015 года и золото на чемпионате Европы среди молодежи 2017 года.