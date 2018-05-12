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В Беларуси побит национальный рекорд по прыжкам в высоту

В Бресте в рамках Республиканской Универсиады по легкой атлетике в секторе для прыжков в высоту был побит национальный рекорд. Новый рекорд установил могилевчанин Дмитрий Набоков, ранее завоевывавший серебро на юниорском чемпионате мира 2015 года и золото на чемпионате Европы среди молодежи 2017 года.

Спортсмен смог преодолеть отметку в 2,36 метра. Предыдущий рекорд страны в 2,34 метра был установлен Андреем Санковичем в мае 1993 года, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.


 


На второй позиции завершил соревнования чемпион Европы среди юниоров 2017 года Максим Недосеков, который покорил высоту 2,32 метра.



telegraf.by
23:15 27/05/2018






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