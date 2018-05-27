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Скандал: сотни тысяч людей хотят наказания для травмировавшего Салаха капитана "Реала"

На платформе Change.org появилась петиция с требованием наказать капитана «Реала» Серхио Рамоса, в борьбе с которым лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму плеча. На момент публикации ее подписали более 200 тысяч человек.

Фото: Reuters
Петиция направлена в сторону Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ее авторы указывают, что Рамос намеренно травмировал Салаха во время финального матча Лиги чемпионов. По их мнению, защитник показывает ужасный пример будущим поколениям игроков.

Отмечается, что Рамос использует грязные трюки, которые помогают выигрывать матчи. Это, пишут авторы, нарушает дух футбола.

Во время финального матча Лиги чемпионов Салах получил травму. На 28-й минуте Рамос схватил египтянина за руку и повалил на землю, вследствие чего форвард «Ливерпуля» повредил плечо.

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз написал, что срок восстановления форварда составит две недели. Он добавил, что Салах должен быть в окончательной заявке сборной на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.

Финал Лиги чемпионов прошел 26 мая и завершился победой «Реала» со счетом 3:1.


21:50 27/05/2018






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