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Петиция направлена в сторону Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ее авторы указывают, что Рамос намеренно травмировал Салаха во время финального матча Лиги чемпионов. По их мнению, защитник показывает ужасный пример будущим поколениям игроков.





Отмечается, что Рамос использует грязные трюки, которые помогают выигрывать матчи. Это, пишут авторы, нарушает дух футбола.





Во время финального матча Лиги чемпионов Салах получил травму. На 28-й минуте Рамос схватил египтянина за руку и повалил на землю, вследствие чего форвард «Ливерпуля» повредил плечо.





Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз написал, что срок восстановления форварда составит две недели. Он добавил, что Салах должен быть в окончательной заявке сборной на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.





Финал Лиги чемпионов прошел 26 мая и завершился победой «Реала» со счетом 3:1.



