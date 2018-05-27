— Недавний матч Кубка Федерации против сборной Словакии решался в парной встрече. Ответственность за результат довлела?





— Отбросила эти мысли. На заключительный поединок с Верой Лапко выходили с осознанием: мы фавориты. Не допускала мысли, что можем проиграть. Нам удалось прибрать к рукам инициативу и вести игру. Матчи Кубка Федерации отличаются от личных. В домашних стенах все проходит особенно эмоционально. Когда знаешь, что столько людей приходит поддержать, не можешь подвести плохой игрой. Хотя в теннисе всякое случается, но стараешься делать все, чтобы в эти два дня показать лучший теннис. Настроиться помогает классная атмосфера в нашей сборной.





— После таких эмоциональных встреч приходит опустошение…





— Это состояние догоняет через 2–3 дня. Сразу после победы в Кубке Федерации над словачками поехала на турнир в Штутгарт. В первый день чувствовала себя хорошо. Утром второго проснулась и поняла, что не могу подняться с постели. Конечно, заставила себя пойти на тренировку. Восполняю силы и эмоции проверенным способом: неделю после таких турниров стараюсь избегать больших компаний и долгих разговоров. Подходят камерная обстановка плюс книга или просмотр фильма, хотя для меня такой расклад непривычен. Люблю быть в компании, общаться.





— Прошлогодняя победа на крупном турнире в Люксембурге с Лесли Керкове — это самое важное достижение в парном разряде?





— Да. У нас случилась сложная концовка прошлого сезона. Под вопросом было попадание на открытый чемпионат Австралии. Нужно было результативно отыграть оставшиеся соревнования. Выбрали два крупных турнира — в Австрии и Люксембурге. В Линце игра вообще не клеилась, поэтому выбыли в первом круге. В Люксембурге со стартового матча получалось если не всё, то многое. В первом круге победу добыли более-менее легко, далее выигрывали на тай-брейках. Поняли, что способны замахнуться на титул. И взяли его. Благодаря этому отобрались на открытый чемпионат Австралии.





— В течение сезона вы играете не только с Лесли Керкове. Как находите напарниц?





— Знаю манеру многих теннисисток, их сильные и слабые стороны, кто любит играть пару, в расчет берутся и дружеские отношения. Но… Бывают и случайные варианты. С Лесли именно так и получилось. Летом 2016 года на турнире в Швеции я осталась в последний момент без напарницы. Лесли предложила сыграть вместе. Мы буквально впрыгнули на подножку уходящего поезда, но уже тогда добрались до финала. Дальше показывали хороший командный теннис. Поняли: нужно продолжать сотрудничество.





— Говорят, сильные пары получаются у игроков, разных по поведению на корте.





— Это про нас. Лесли молчунья. Не припомню от нее эмоционального высказывания после смазанного удара или удачного попадания. Максимум — кулачок сожмет. Стараюсь с нее брать пример: быть такой же непоколебимой. Не всегда получается. На эмоциях могу крикнуть на себя, психануть. А вот стиль игры у нас очень похож: активный теннис, хорошая работа на задней линии, неплохая подача. Мы учимся друг у друга. Играли бы больше, но напарница выступает еще и в личных турнирах. А в этом году ее пригласили в сборную Голландии. Лесли этого долго ждала и не могла отказаться. В довесок ко всему у нее начали сгорать очки в мировом рейтинге: годом ранее она здорово отыграла на турнирах. Поэтому наши пути разошлись. С другой стороны, пауза должна пойти на пользу: нужно отдыхать друг от друга. В ближайших планах у нас участие в «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и нескольких турнирах между ними.





— Вы не забрасываете и одиночные выступления. Почему?





— Получаешь игровой опыт, и он качественнее, нежели в тандеме. В одиночке пробую силы нечасто: когда нет важных турниров в паре. Выступала на турнире в феврале этого года, следующий планирую в июле. До окончания сезона хотелось бы провести еще 1-2 одиночных турнира. Здорово было бы подняться в рейтинге (сейчас Лидия 498-я ракетка мира). Считаю, что позиция не отражает мой уровень.





— В теннис вас привели родители?





— В детстве у меня были аристократические увлечения: музыка, конный спорт, к которым потом добавился теннис. Все началось с того, что папа привел меня на детский турнир, где выступал сын его друга. Мне понравилось. Начала заниматься в СДЮШОР «МАЗ» у Романа Наумчика. Были моменты, когда хотела уйти. Но тренерам и родителям удавалось меня переубедить. Сейчас ни о чем не жалею. Если бы предложили повторить свой путь с детства, ничего бы не меняла. У папы было желание отдать меня в самбо или дзюдо. Он сам ранее занимался этими видами спорта и в свое время входил в юниорскую сборную СССР. Но мама наотрез отказалась от этой идеи.









— Вы говорили, что любите читать…





— Когда есть возможность, все откладываю в сторону и беру книгу. Читала бы больше, но не позволяет время. Жанры нравятся разные. Научная литература — это не мое. Сейчас читаю роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Чем еще занимаюсь в свободное время? Вышиваю. Но для этого нужно много времени. Последний раз вышивала, когда болела. Люблю готовить, если никуда не спешу. В детстве занималась по классу фортепиано. По окончании теннисной карьеры хочу снова играть. Надеюсь, пальцы вспомнят.







