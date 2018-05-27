Азаренко включили в 100 самых известных спортсменов мира

Фрагмент списка топ-100 спортсменов от ESPN. Источник: espn.com





Виктория оказалась в перечне на 98-м месте. И это очень хороший результат, тем более учитывая, что если из рейтинга убрать всех мужчин, она оказывается на 11-й позиции.





ESPN оценивал известность спортсменов по своей собственной формуле, принимая во внимание три фактора.





Во-первых, частотность запросов в поисковых сайтах. За 100 процентов был принят показатель португальского футболиста Криштиану Роналду.





Во-вторых, стоимость заключенных контрактов на рекламу. Источником оценок здесь стали данные журнала Forbes и экспертов ESPN.





И в-третьих, количество подписчиков в соцсетях. При этом, поскольку многие имеют очень много аккаунтов, в расчет брался лишь тот, где число «фолловеров» было максимальным.





У Азаренко получились следующие показатели: 4 процента «от Роналду», 9 млн долларов и 1,5 млн подписчиков.









Португальский футболист, собственно, и оказался по версии ESPN самым известным спортсменом мира. Замыкает топ-100 теннисистка из Индии Саня Мирза.



