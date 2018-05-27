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Азаренко включили в 100 самых известных спортсменов мира

Американский спортивный телеканал ESPN включил белорусскую теннисистку Викторию Азаренко в свой топ-100 самых известных в мире спортсменов. Она попала в него впервые.

 Фрагмент списка топ-100 спортсменов от ESPN. Источник: espn.com

Виктория оказалась в перечне на 98-м месте. И это очень хороший результат, тем более учитывая, что если из рейтинга убрать всех мужчин, она оказывается на 11-й позиции.

ESPN оценивал известность спортсменов по своей собственной формуле, принимая во внимание три фактора.

Во-первых, частотность запросов в поисковых сайтах. За 100 процентов был принят показатель португальского футболиста Криштиану Роналду.

Во-вторых, стоимость заключенных контрактов на рекламу. Источником оценок здесь стали данные журнала Forbes и экспертов ESPN.

И в-третьих, количество подписчиков в соцсетях. При этом, поскольку многие имеют очень много аккаунтов, в расчет брался лишь тот, где число «фолловеров» было максимальным.

У Азаренко получились следующие показатели: 4 процента «от Роналду», 9 млн долларов и 1,5 млн подписчиков.


Португальский футболист, собственно, и оказался по версии ESPN самым известным спортсменом мира. Замыкает топ-100 теннисистка из Индии Саня Мирза.


19:55 27/05/2018






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