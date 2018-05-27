Уйдет? Роналду намекнул на уход из «Реала»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о будущем в спорте.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Associated Press.
«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», – заявил форвард.
17:15 27/05/2018
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