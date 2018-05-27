Уйдет? Роналду намекнул на уход из «Реала»





Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Associated Press.





«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», – заявил форвард.



