Ольга Худенко: С чистого листа

Никто из белорусок подобного успеха в этом виде прежде не добивался. Но ни тени зазнайства в Ольге ХУДЕНКО не появилось, анализирует sportpanorama.by.





Не желая уступать пальму первенства, она ещё с большим усердием отработала в межсезонье. И на недавнем Кубке страны в Бресте оставила за собой три финала в одиночке, не позволив соперницам хотя бы в каком-то из них даже помечтать о победе. При этом, как призналась, настраивалась на гонки со всей серьёзностью:





— Первые старты в сезоне всегда волнительные. Никогда не знаешь, чем они могут закончиться. Поэтому стопроцентной уверенности, что всё выиграю, не было. Я видела, что девчонки находятся в хорошей форме, и понимала, что составят достойную конкуренцию. Сама настраивалась на борьбу и, естественно, на хороший результат, необходимый для того, чтобы отобраться на предстоящий чемпионат Европы.





— Наверняка уже были контрольные, убедившие в том, что в одиночке на данный момент у вас нет соперниц?





— Тренировки, в том числе и контрольные, с соревнованиями не сравнить. Там и мобилизация совсем другая, и психология. А всё это сказывается на результате.

— Какой финал вам дался тяжелее всего?





— Нам вроде повезло с погодой. Но всё равно ветер сказывался. На «пятисотке» он был боковым и особенно мешал на второй половине дистанции. Но я бы не сказала, что она очень тяжело далась. Все гонки прошли в общем-то в рабочем режиме.





— Вы себе дорожки не выбирали?





— Я никогда этого не делаю. Особенно в Бресте, где такая роза ветров, что утром может дуть справа, а через час — слева.





— Вас не удивило, что в двух финалах второй финишировала вчерашняя юниорка Свита?





— Нет. Я видела, как она работает. Не скажу, что на тренировках Алина показывала феерические результаты. Но я знала, что на соревнованиях она отличается очень хорошей мобилизацией. И считала её достойной соперницей.





— Видела, как она обращалась к вам за советами и прислушивалась к ним…





— Несмотря на разницу в возрасте, мы действительно довольно легко нашли общий язык. С Алиной мы воспитанницы одного тренера – Михаила Константиновича Азёмши. Но дело не в этом. Мне просто нравится эта девчонка – и как человек, и как спортсменка. С ней интересно общаться. А прислушивается ли она к моим советам? Не знаю, не мне судить.





— В одном из заездов двоек старт вроде слегка задержался?





— Да, это связано с погодными условиями. Из-за бокового ветра некоторым спортсменкам не удавалось ровно стать в «ловушку»: они отъезжали, других вообще сносило. Но ничего страшного, научатся.





— Нынешний сезон для вас был особенным. Вы проводили его в ранге мировой королевы «одиночки». Зимой чувствовали этот груз?





— Нет. Я не живу прошлыми победами. Хотя стремлюсь к ним, понимаю, что это очень круто. Выиграть в одиночке – ещё и особенно престижно, почётно. Но мы не привыкли почивать на лаврах. Начинать каждый новый сезон я предпочитаю как бы с чистого листа, забыв о том, что чего-то уже достигла, и с надеждой вновь в полной мере себя реализовать. Желания расслабиться точно не появилось. Напротив, считаю, чемпионка мира должна ещё усерднее работать. Ведь подтвердить завоёванный титул, как показывает практика, всегда намного сложнее.





— И вы увеличили тренировочные объёмы?





— Кардинальных изменений в подготовку мы не вносили. Хотя без корректив, конечно, не обошлось. Вообще у нас и так достаточно высокие нагрузки. Где-то я их немножко увеличила, где-то они остались прежними. Важно ведь и не переборщить с объёмами. Поэтому особое внимание уделяли качеству тренировок.





— Они у вас довольно разнообразные: вы не только гребёте, но и много работаете со штангой, на тренажёрах, плаваете в бассейне, катаетесь на лыжах… Что даётся тяжелее всего?





— Даже не знаю. Слава Богу, ярко выраженного неприятия ни к чему не испытываю, всё нормально переношу. Да и нравится мне то, чем занимаюсь. А когда тяжело, понимаю: всё во благо, нужно потерпеть и тогда труд и пот окупятся сторицей.





— А бывает, что плачете от бессилия?





— Нет. Геннадий Николаевич Галицкий – очень опытный и грамотный тренер, большой профессионал. Вместе с доктором они постоянно следят за функциональным состоянием спортсменов и предотвращают подобные моменты, до слёз от усталости не доводят.





— Следили в соцсетях за тем, как слывшая непобедимой Лиза Кэрингтон готовится к реваншу?





— Я бы не сказала, что новозеландка их активный пользователь или публичный человек. Впрочем, как и я. В лучшем случае могу быстро пролистать ленту. Долго же сидеть в Интернете не люблю. После тренировки обычно хочется отдохнуть или с родными пообщаться, книжку почитать, что-то ещё сделать. И Кэррингтон каждый свой день в Инстаграме или фейсбуке не расписывает, скорее – только изредка напоминает о себе. Поэтому я абсолютно ничего не знаю о её подготовке. О том, кто как потрудился зимой, покажут этапы Кубка мира. Всегда интересно узнать, откроют ли они новые имена и кто с чем подошёл к сезону. На первой кубковой регате в венгерском Сегеде, кстати, Лиза не выступала. Там «пятисотку» выиграла её соотечественница Кэтлин Риан – действующая чемпионка мира в двойке. Как и следовало ожидать, старты получились очень зрелищными. Венгры любят греблю. Для них это национальный вид, всегда собирающий много болельщиков. Для страны это всегда большой праздник. И показывать они её умеют.





— Нынешнюю зиму пропустили сразу три спортсменки из основного состава – теперь уже мамочки Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Софья Юрченко. Не скучали?





— За много лет мы, конечно, привыкли друг к другу, стали почти родными. И когда девчонки ушли, их очень не хватало. Команда сразу «опустела». Сейчас она уже начинает наполняться. Марина с Ритой возобновили тренировки. Возвращения Софии ещё ждём.





— Зато вам наверняка внимания больше уделялось со стороны тренера?





— Я им не была обделена, не могу пожаловаться. Как, думаю, и остальные девчонки. Геннадий Николаич никого не забывает, с каждой успевает поработать и поддержать.





— Несмотря на «золото» мировой чеканки, с возвращением Марины вам отнюдь не гарантировано право защищать честь страны в одиночке…





— Естественно. Думаю, и не только она будет бороться за этот класс. Ведь он, как уже говорила, особенно престижный. Уверена, нас ждёт очень острая борьба. Но чем сложнее, тем интереснее.





— Галицкий собирался на майском сборе пробовать как старый вариант четвёрки, так и новый. Катались уже вместе с мамами?





— Рита пока только набирает форму. А Марина уже сидит в экипаже. Перед чемпионатом Европы, думаю, попробуем ещё несколько вариантов и на континентальный чемпионат выставим сильнейший. Всё-таки задача стоит серьёзная — нужно завоёвывать лицензию на домашние Европейские игры-2019.





— Не жалко, что пропускаете все три этапа Кубка мира?





— Просто нынче между ними совсем маленькие перерывы. И сразу за последним — чемпионат Европы в Белграде. Мы рассматривали возможность выступить на втором этапе в Дуйсбурге, чтобы посмотреть, на каком свете находимся. Но, взвесив все «за» и «против», предпочли целенаправленно готовиться к стартам в Сербии. Конечно, желательно было прежде выступить на какой-то международной регате, пройти побольше гонок. Но пришлось выбирать приоритеты.





— По крайней мере, этой весной вам грех жаловаться на погоду: она выдалась как никогда тёплая…





— Согласна. Правда, в Гомеле ветер постоянно дует. Может, и к лучшему. Зато к чемпионату мира в Португалии, где и жарко, и ветрено будет, хорошо подготовимся.





— Девчонкам, которые ходят с детскими колясками, не завидуете?





— Любая девушка, думаю, мечтает о материнстве. И я не исключение. Но всему своё время. Сейчас моя главная цель – Олимпиада. А там, кто знает, может, и я годик пропущу.





— И с каким чувством ждёте чемпионат Европы?





— С нетерпением. Соревнования для меня — всегда что-то особенное. Это возможность показать себя. В Белграде я планирую выступать в одиночке и четвёрке на 500 м и в двойке на 200. Надеемся завоевать побольше лицензий, чтобы в следующем году белорусским болельщикам было за кого болеть на Европейских играх. И, конечно, этим не ограничиться.



