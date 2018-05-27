



Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает «Советский спорт».





Отмечается, что атаке подверглись официальные аккаунты испанца в твиттере и инстаграме. Болельщики оставляют множественные сообщения, в которых обвиняют Рамоса в умышленном нанесении травмы лидеру «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху.









На 24 минуте финала Лиги чемпионов 32-летний защитник вступил в борьбу с египетских форвардом «Ливерпуля», после которого последний не смог продолжить игру.



