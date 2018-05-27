Поклонники футбола оскорбляют капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса в сети
Отмечается, что атаке подверглись официальные аккаунты испанца в твиттере и инстаграме.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что атаке подверглись официальные аккаунты испанца в твиттере и инстаграме. Болельщики оставляют множественные сообщения, в которых обвиняют Рамоса в умышленном нанесении травмы лидеру «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху.
На 24 минуте финала Лиги чемпионов 32-летний защитник вступил в борьбу с египетских форвардом «Ливерпуля», после которого последний не смог продолжить игру.
14:06 27/05/2018
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