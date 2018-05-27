Сказал и сделал: спортивный комментатор Ходасевич проспорил брестскому «Динамо» и обрезал волосы
Телеведущий признался, что чувствует себя помолодевшим.
Видео PUB Шоу
Еще в апреле телеведущий и комментатор Николай Ходасевич предложил защитнику брестского «Динамо» Максиму Витусу спор: если Брест обыграет БАТЭ, Ходасевич расстается со своими длинными волосами, которые носил уже около 10 лет, сообщает gazetaby.com
Витус, от которого ничего не потребовали взаамен, легко согласился.
В чемпионате у «Динамо» обыграть БАТЭ не получилось, зато в финале Кубка брестский клуб обыграл борисовчан со счетом 3:2. И вскоре Ходасевич отправился в парикмахерскую.
Таким вы его точно не видели. Самому Николаю всё нравится – он признался, что чувствет себя помолодевшим.
13:05 27/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.