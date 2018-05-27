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Биатлонистку Скардино нашли на Крите со швейцарцами

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вместе со сборной Швейцарии по биатлону проводит сбор на Крите, пишет российское биатлонное сообщество "[В] БИАТЛОНЕ".

Несколько дней назад белорусская биатлонистка поделилась в Instagram снимком горного пейзажа. Подписчики определили, что это остров Крит.

Позже в сети появился фото Скардино в компании швейцарских биатлонистов. Вместе с белорусской к сборной Швейцарии, проводящей сбор на Крите, присоединился также бельгийский стреляющий лыжник Михаэль Реш.

Ранее сообщалось, что Скардино и Дарья Домрачева прошли аттестацию в Минспорта и были включены в состав женской сборной Беларуси на предстоящий сезон. Однако ни одна, ни вторая спортсменка пока не определились со своим будущим – биатлонистки могут завершить карьеру.

Sputnik.by
12:59 27/05/2018






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