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Футболист поехал мириться с бывшей, убил ее и покончил с собой

Итальянский футболист Федерико Дзини застрелил свою бывшую девушку, затем покончил с собой, сообщает La Gazetta dello Sport.

Тела 25-летнего Дзини и 30-летней Элизы Амато были обнаружены в автомобиле футболиста в Сан-Миниато в провинции Пиза.

"Это было убийство и самоубийство", — говорится в сообщении полиции, которое приводит Gazzetta dello Sport.

По данным полиции, Дзини поехал мириться со своей бывшей возлюбленной накануне своего дня рождения – 27 мая спортсмену должно было исполниться 25 лет. Дзини хотел уговорить Амато снова сойтись, но между ними возникла ссора. Тогда он убил женщину, положил тело в машину, отъехал от дома и покончил с собой.

Дзини начинал карьеру в юношеской команде "Эмполи", затем защищал цвета клубов из Монголии ("Улан-Батор"), Мальты ("Мсида"), Филиппин ("Серес") и Болгарии ("Ботев"). Последней командой форварда была "Туттокуойо" из итальянской Серии D (четвертый дивизион).

12:45 27/05/2018






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