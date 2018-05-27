Футболист поехал мириться с бывшей, убил ее и покончил с собой
Итальянский футболист Федерико Дзини застрелил свою бывшую девушку, затем покончил с собой, сообщает La Gazetta dello Sport.
Тела 25-летнего Дзини и 30-летней Элизы Амато были обнаружены в автомобиле футболиста в Сан-Миниато в провинции Пиза.
"Это было убийство и самоубийство", — говорится в сообщении полиции, которое приводит Gazzetta dello Sport.
По данным полиции, Дзини поехал мириться со своей бывшей возлюбленной накануне своего дня рождения – 27 мая спортсмену должно было исполниться 25 лет. Дзини хотел уговорить Амато снова сойтись, но между ними возникла ссора. Тогда он убил женщину, положил тело в машину, отъехал от дома и покончил с собой.
Дзини начинал карьеру в юношеской команде "Эмполи", затем защищал цвета клубов из Монголии ("Улан-Батор"), Мальты ("Мсида"), Филиппин ("Серес") и Болгарии ("Ботев"). Последней командой форварда была "Туттокуойо" из итальянской Серии D (четвертый дивизион).
12:45 27/05/2018
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