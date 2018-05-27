Заместителем председателя Белорусской федерации биатлона стал Игорь Кузнецов, генеральным секретарем - Дарья Домникова. Анатолий Стромский рекомендован Белорусской федерацией биатлона Минспорту на должность старшего тренера по развитию вида спорта.



