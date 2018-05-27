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Андриан Цибульский переизбран председателем Белорусской федерации биатлона

Андриан Цибульский переизбран председателем Белорусской федерации биатлона. Об этом сообўает сайт федерации.

Заместителем председателя Белорусской федерации биатлона стал Игорь Кузнецов, генеральным секретарем - Дарья Домникова. Анатолий Стромский рекомендован Белорусской федерацией биатлона Минспорту на должность старшего тренера по развитию вида спорта. 

11:58 27/05/2018






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