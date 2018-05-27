Как он выглядит стадион «Динамо» прямо сейчас?
До открытия главного стадиона Минска остается меньше месяца.
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Уже 22 июня на «Динамо» пройдет легкоатлетический матч между сборными Беларуси, Украины, Прибалтики и Балкан.
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11:35 27/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.