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Полиция Киева задержала 18 человек, которые провоцировали драку с болельщиками

После финального матча Лиги чемпионов возле стадиона в Киеве задержали 18 человек, которые провоцировали драку с болельщиками.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Украинская правда.
Отмечается, что правоохранители работали в усиленном режиме.


«На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей», — подчеркнул Крищенко.


«По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка», — добавил он.

«Часть болельщиков, а это примерно до 5 тысяч фанов «Ливерпуля», уже отбыла в аэропорт «Борисполь». Ситуация на основных спортивных локациях контролируемая», — отметил глава Нацполиции Киева.

«Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут столкновения — будем их прекращать», — заявил Крищенко.

В день финала Лиги чемпионов в Киеве за порядком следили 10 тысяч правоохранителей, сообщает Наша нива.


10:42 27/05/2018






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