Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Украинская правда.

Отмечается, что правоохранители работали в усиленном режиме.









«На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей», — подчеркнул Крищенко.









«По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка», — добавил он.





«Часть болельщиков, а это примерно до 5 тысяч фанов «Ливерпуля», уже отбыла в аэропорт «Борисполь». Ситуация на основных спортивных локациях контролируемая», — отметил глава Нацполиции Киева.





«Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут столкновения — будем их прекращать», — заявил Крищенко.





В день финала Лиги чемпионов в Киеве за порядком следили 10 тысяч правоохранителей, сообщает Н аша нива



