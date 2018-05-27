Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд
В Киеве завершился финальный матч футбольной Лиги чемпионов. В нем мадридский «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.
Это фантастическое достижение — впервые в новейшей истории команда победила в Лиге чемпионов три раза подряд. В прошлом году «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса», а еще год назад — у мадридского «Атлетико».
Первый тайм киевского матча отметился травмой лучшего форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Ситуация получилась неоднозначной — многие считают, что капитан «Реала» Серхио Рамос намеренно рухнул всей массой на руку противника, повредив ему плечо.
Второй тайм начался с гола нападающего «Реала» Карима Бензема — это пожалуй самое трагикомическое взятие ворот в финалах Лиги чемпионов.
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Карыус выбросил ему мяч прямо на ногу.
Через несколько минут Садио Мане сравнял счет после подачи углового, сообщает Наша нива.
А после случился еще более прекрасный гол. Валлиец Гарет Бэйл, который только-только вышел на замену, забросил ударом через себя мяч прямо в девятку ворот «Ливерпуля».
А закончилось все еще одним ляпом вратаря «Ливерпуля». Карыус не справился с ударом Гарета Бэйла с метров 30.
09:11 27/05/2018
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