Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Футболистам Нигерии запретили встречаться с русскими девушками

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рохр заявил, что игроки национальной команды смогут видеться со своими женами и подругами во время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Об этом сообщает «Советский спорт».

«Игроки смогут встречаться со своими женами и семьями во время чемпионата мира. У каждого футболиста будет своя комната, так что они смогут встречаться, кроме дней, в которые проходят матчи или подготовка к играм», — цитирует Рохра Complete Sports.


Специалист отметил, что футболистам запрещено встречаться с русскими девушками во время мирового первенства.

«Как бы то ни было, я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками», — заявил Рохр.

Запрет не распространяется на капитана сборной Джона Оби Микела, так как у него жена по национальности русская.

21:14 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё