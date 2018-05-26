Футболистам Нигерии запретили встречаться с русскими девушками
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рохр заявил, что игроки национальной команды смогут видеться со своими женами и подругами во время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Об этом сообщает «Советский спорт».
«Игроки смогут встречаться со своими женами и семьями во время чемпионата мира. У каждого футболиста будет своя комната, так что они смогут встречаться, кроме дней, в которые проходят матчи или подготовка к играм», — цитирует Рохра Complete Sports.
Специалист отметил, что футболистам запрещено встречаться с русскими девушками во время мирового первенства.
«Как бы то ни было, я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками», — заявил Рохр.
Запрет не распространяется на капитана сборной Джона Оби Микела, так как у него жена по национальности русская.
21:14 26/05/2018
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