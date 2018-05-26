Ради победы «Ливерпуля» в финале ЛЧ зарежут телят
Семья египетского футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха принесет в жертву телят, чтобы благословить игрока перед финалом Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдет в Киеве 26 мая.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun.
Родственники египтянина зарежут трех телят. Согласно их религиозным убеждениям, это благословит Салаха перед игрой против испанцев.
25 мая сообщалось, что футболист, будучи мусульманином, не соблюдает Рамадан. Салах воздержался от поста в день игры.
Еще двое игроков английского клуба — Эмре Джан и Садио Мане — мусульмане. Об их диете в день противостояния неизвестно.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко уже сделал свой прогноз на исход матча. По его мнению, будет ничья.
Испанский клуб в случае успеха сумеет завоевать кубок третий сезон подряд.
15:15 26/05/2018
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