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Российские ультрас ехали в Украину с символикой минского «Торпедо». Символика должна заинтересовать белорусских правоохранителей

Украинские пограничники не пропустили в страну четырех ультрас "Торпедо", которые ехали из Беларуси, но являются гражданами России.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве", - сказано в сообщении.

Пограничники сообщили, что россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд".

Всех четверых дополнительно проверили. В итоге мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов.


Было установлено, что россияне относятся к ультрас, но не минского, а  российского ФК "Торпедо" (г. Владимир) - именно так они указаны в релизе, в то время, как символика вся принадлежит минскому "Торпедо".

"В ходе совместного с представителями таможни осмотра в них была найдена символику с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба", - отметили в Госпогранслужбе. На символику именно белорусским правоохранителям, кстати, следует обратить особое внимание. Потому что она наша. Или сделана под видом нашей. 


По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через государственную границу Украины, их направили обратно.

"Белорусский партизан"
13:47 26/05/2018






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