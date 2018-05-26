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Хоккей: Лукашенко вновь сватают иностранца

Известный телекомментатор Александр Кузмак прокомментировал высказывание Александра Лукашенко о подготовке кадров для национальной сборной, в которой, по мнению главы государства, не должно быть легионеров.

«Безусловно, доля правды в словах президента Беларуси есть. Нужно делать упор на собственных воспитанников. Привлечение легионеров ведет к повышению класса команды, но сказать, что это ведет к повышению уровня местных игроков сложно. Подход должен быть комплексным, и увлекаться легионерами не стоит.

Другое дело, что нынешнее состояние дел в белорусском хоккее, если не плачевное, то очень непростое. С этой позиции, замыкаться Белоруссии в своем внутреннем хоккейном рынке не стоит. Нужно быть очень избирательным, делать упор на воспитание своих игроков и на привлечение легионеров в тренерские кадры, нежели в ряды самих хоккеистов», — цитирует Кузмака НСН.

Сборная Беларуси по хоккею потерпела семь поражений в семи матчах группового этапа на чемпионате мира — 2018 в Дании.
13:35 26/05/2018






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