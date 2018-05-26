Сильнейшая женская волейбольная команда Беларуси будет играть в чемпионате России
В пятницу в Москве прошло совещание Всероссийской федерации волейбола. Было принято решение включить в состав участников суперлиги белорусскую «Минчанку».
Таким образом, в суперлиге теперь будет 12 команд.
Ранее о том, что «Минчанка» сыграет в суперлиге, сообщили 3 мая на чествовании команды.
В минувшем сезоне «Минчанка» добралась до финала Кубка ЕКВ, где уступила турецкому «Эджзаджибаши»
08:55 26/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.