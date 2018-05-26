Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Глава НАДА: если допинговые нарушения рассматривать в рамках уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету

Директор национального антидопингового агентства Денис Мужжухин считает, что указ президента Беларуси Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте" облегчит борьбу с допингом в стране.

"Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений. А если их рассматривать в рамках Уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету. 

Двоих поймали, а десяток наказали — это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд. 

Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например", — цитирует руководителя "Интерфакс". 

По его мнению, при применении допинга спортсмены должны нести только персональную ответственность за содеянное, а не коллективную и персональную, как это происходит сейчас. 

Также глава НАДА отметил важность противодействия допинговым нарушениям по отношению к тем, кто работает с несовершеннолетними спортсменами.


"Прессбол"
08:38 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё