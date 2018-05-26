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Владимир Путин: финал ЧМ-2018 Россия — Япония — плохой сценарий. А вдруг мы проиграем?

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ включили фантазию и представили, что произойдет, если в финале чемпионата мира-2018 встретятся команды Японии и России.

"Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас. Эммануэль (Макрон) и Кристин (Лагард), я наберусь смелости сказать это перед вами. В моей мечте французы проиграют нашей сборной в полуфинале чемпионата мира. Конечно, Эммануэль сейчас подумал, что это скорее Франция разгромит Японию, но если уж мечтать, то мечтать по-крупному. Давайте помечтаем", — сказал Абэ. 

"Мой хороший друг премьер-министр Японии представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий — а вдруг мы проиграем? Беда-то какая будет, невозможно себе представить. Но дело не в этом. В мире складывается ситуация, что все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот какая интересная игра получается — и не совсем футбол, и не дзюдо. Это просто хаос. Вот куда мы движемся и что нас беспокоит. 

Санкционная дубинка все чаще применяется, не только в отношении России. Конечно, это преодолимо. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на двойные-тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары. Мы смогли пройти через этот путь и даже в известной степени укрепили свою экономику", — цитирует Путина "Чемпионат".

08:16 26/05/2018






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