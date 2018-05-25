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Обозначена площадка шейхам для строительства стадиона в Бресте

Мэр города обозначил площадку, которую планируют предложить шейхам для строительства стадиона в Бресте


На днях разошлась новость о том, что стадион «Брестский» могут переименовать в честь шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Абу-Даби с участием Диего Марадоны. Как позже пояснили представители клуба брестского «Динамо», цитата была вырвана из контекста. В планах на ближайшее время - строительство собственного стадиона в Бресте. Представители клуба отмечали, что у них уже есть предварительные варианты размещения арены и разрабатывается бизнес-план.

Точнее о месте расположения стадиона, которое предлагается инвесторам, рассказал глава города Александр Рогачук на заседании городского актива по подготовке к миллениуму: «У нас есть замечательная площадка - с правой стороны от каменецкого кольца. Опыт строительства стадионов к чемпионату мира в России показывает, что все новые стадионы строятся в такой географии».


Эта площадка хороша своей логистикой. Рядом находится одна из самых оживленных трасс М1 и от каменецкого кольца идет выход на Западный обход. Мэр города отметил, что в ближайшее время будет встречаться с инвесторами и обсуждать вопрос строительства стадиона в Бресте. Если стороны придут к консенсусу, то в городе может появиться крупный спортивный объект, построенный без вложений бюджетных средств.


vb.by
22:23 25/05/2018






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