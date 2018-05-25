В Беларуси скоро появится новый хоккейный клуб
Новый хоккейный клуб создадут в Орше. Он будет называться «Локомотив».
Юные хоккеисты из Орши с НХЛ-овцем Михаилом Грабовским
Формирование клуба уже началось, сообщает Белсат. Предполагается, что «Локомотив» будет выступать в Экстралиге.
Последние два сезона на льду Оршанского дворца свои домашние матчи проводил ХК «Арарат» (Ереван), который принимает участие в Открытом чемпионате Беларуси в Высшей лиге.
20:10 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.