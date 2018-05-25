Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Беларуси скоро появится новый хоккейный клуб

Новый хоккейный клуб создадут в Орше. Он будет называться «Локомотив».


Юные хоккеисты из Орши с НХЛ-овцем Михаилом Грабовским

Формирование клуба уже началось, сообщает Белсат. Предполагается, что «Локомотив» будет выступать в Экстралиге.

 Созданием команды занялись после того, как на президентском уровне решили создать клубы в четырех райцентрах (Барановичи, Пинск, Бобруйск и Орша), сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея.

 Ледовый дворец в Орше открыли в конце 2013 года. Его открытие переносили несколько раз, поэтому объект уже начали считать долгостроем.

 

Последние два сезона на льду Оршанского дворца свои домашние матчи проводил ХК «Арарат» (Ереван), который принимает участие в Открытом чемпионате Беларуси в Высшей лиге.

 


20:10 25/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё