Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет

Через неделю ей должно было исполниться 34 года, Даниэла Самульски. Фото: Reuters





Самульски является действующей рекордсменкой Германии на дистанциях 50 и 100 м на спине (в 25-метровых и 50-метровых бассейнах). Спортсменка завершился карьеру в 2011 году. У нее остались двое маленьких детей.





На чемпионатах Европы 2006 и 2010 годов в Будапеште Самульски побеждала в эстафете 4×100 м вольным стилем. Наибольшего успеха за карьеру она добилась на чемпионате мира 2009 года в Риме. В итальянской столице немка завоевала три медали — серебро на дистанции 50 м на спине, серебро в эстафете 4×100 м вольным стилем и бронзу в эстафете 4×100 м комплексным плаванием.









Главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц, который работал с Самульски с 2004 по 2010 год, заявил, что новость о смерти пловчихи шокировала его. «Я потрясен этой новостью. Мы очень долго работали вместе, и это было замечательное время», — рассказал Ламбертц.



