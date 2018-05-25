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Главный тренер сборной Беларуси Валентин Короткин опроверг информацию, что он готовил пойманных на допинге тяжелоатлетов

С корреспондентом "ПБ" Сергеем Версоцким связался нынешний главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Валентин Короткин и опроверг информацию о том, что он имел отношение к подготовке трех молодых спортсменов, попавшихся на допинге во время Кубка Беларуси в "Стайках".

"Дело в том, что с 2010 года я не работаю в Могилевском училище олимпийского резерва (МГУОР), главный тренер получает зарплату в министерстве спорта. Так что к подготовке этих ребят я не имею отношения. В тренерской бригаде значатся Анатолий Лобачев, Александр Гончаров и Сергей Вишняк. Последний как раз непосредственно курировал подготовку атлетов. Эти документы уже пришли к нам, в скором времени они будут у вас в "Прессболе".

 

По сведениям "ПБ", на допинге попались Александра Миренкова (1999 года рождения), Алина Щепанова (2000) и Артем Данильчик (2000). Все они — воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва (МГУОР).

 


В газете была опубликована информация, что ответственность за подготовку этих спортсменов несет тренерская бригада, куда входят Анатолий Лобачев, Валентин Короткин и Александр Гончаров.

18:16 25/05/2018






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