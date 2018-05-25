"Дело в том, что с 2010 года я не работаю в Могилевском училище олимпийского резерва (МГУОР), главный тренер получает зарплату в министерстве спорта. Так что к подготовке этих ребят я не имею отношения. В тренерской бригаде значатся Анатолий Лобачев, Александр Гончаров и Сергей Вишняк. Последний как раз непосредственно курировал подготовку атлетов. Эти документы уже пришли к нам, в скором времени они будут у вас в "Прессболе".

По сведениям "ПБ", на допинге попались Александра Миренкова (1999 года рождения), Алина Щепанова (2000) и Артем Данильчик (2000). Все они — воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва (МГУОР).





В газете была опубликована информация, что ответственность за подготовку этих спортсменов несет тренерская бригада, куда входят Анатолий Лобачев, Валентин Короткин и Александр Гончаров.