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Вандалы осквернили могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива»

Неизвестные надругались над могилами игроков ярославского хоккейного клуба «Локомотив», погибших в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. Об этом в Facebook сообщила Елена Михеева, режиссер фильма о капитане команды Иване Ткаченко.

«Какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», — написала Михеева, не уточнив, когда это произошло.

В комментариях под записью также появилась информация, что беспорядок был устранен силами одной из местных жительниц.

Позднее на кладбище побывал корреспондент «Спорт-Экспресса», запечатлевший могилы в ухоженном состоянии. Каких-либо следов вандализма журналист там не нашел.

7 сентября 2011 года произошло крушение Як-42, на борту которого находились игроки и тренеры «Локомотива». Команда направлялась в Минск, где должна была встретиться с местным «Динамо» в рамках первого тура чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Самолет упал в районе аэропорта Туношна через несколько минут после вылета. В авиакатастрофе погибли 44 человека, выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Хоккеистов похоронили на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Осенью 2018 года на экраны выйдет документальный фильм Михеевой «Капитан Немо», посвященный Ивану Ткаченко.
Лента.ру
17:04 25/05/2018






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