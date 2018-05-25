«Какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», — написала Михеева, не уточнив, когда это произошло.





В комментариях под записью также появилась информация, что беспорядок был устранен силами одной из местных жительниц.





Позднее на кладбище побывал корреспондент «Спорт-Экспресса», запечатлевший могилы в ухоженном состоянии. Каких-либо следов вандализма журналист там не нашел.





7 сентября 2011 года произошло крушение Як-42, на борту которого находились игроки и тренеры «Локомотива». Команда направлялась в Минск, где должна была встретиться с местным «Динамо» в рамках первого тура чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Самолет упал в районе аэропорта Туношна через несколько минут после вылета. В авиакатастрофе погибли 44 человека, выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Хоккеистов похоронили на Леонтьевском кладбище в Ярославле.





Осенью 2018 года на экраны выйдет документальный фильм Михеевой «Капитан Немо», посвященный Ивану Ткаченко.