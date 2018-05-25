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Кровавый футбол. Зоозащитники призывают к ответу FIFA

В конце мая в мире стартовала кампания Bloody FIFA, всего к кампании присоединилось девять стран. Среди них: Россия, Дания, Польше, Украина, Эстония, Литва, Великобритания, Норвегия и Беларусь.

Кровавый футбол. Зоозащитники призывают к ответу FIFA
Организатором кампании является европейская организация по защите животных «Anima international». Кампания направленна на то, чтобы призвать к ответу руководство FIFA. Так как из-за проведения будущих игр Чемпионата Мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля, началась волна массового убийства бездомных собак, пишет greenbelarus.info

К сожалению, бездомные животные не отвечают имиджу FIFA, и чтобы «очистить» город от нежеланных жителей российских улиц, руководство страны решило избавиться от них. В начале этого года на сайтах госзакупок были объявлены тендеры по отлову бездомных животных к Чемпионату мира по футболу. Для этих целей государство выделило сумму в размере 110 млн российских рублей.

Есть доказательства, что в рамках программы «очистки» работают целые «отряды смерти». Собак уничтожают при помощи нанятых догхантеров, которые получают деньги за каждую убитую собаку. Они разбрасывают отравленный корм, смешанный с противорвотным и отстреливают животных дротиками с ядом. Оба этих метода ведут к скорой и мучительной смерти собак. 

Как FIFA связанна с убийствами? Что она может сделать?

Как руководящий орган, который выбирает страны для проведения Чемпионата по футболу, а также как защитник репутации футбола во всем мире, FIFA обязана нести ответственность за смерть бездомных животных и сделать всё возможное, чтобы предотвратить их.

Как минимум, она должна добавить положение о благополучии животных в свой Кодекс этики, в котором будет указано, что все страны, которые принимают Чемпионат мира, не имеют права заниматься неэффективными и бесчеловечными убийствами бездомных животных перед и во время мероприятий.

Также FIFA имеет возможность стимулировать страны, принимающие Чемпионат, к инвестициям в программы по отлову и стерилизации животных, а также к увеличению финансирования центров спасения животных и поиска для них нового дома.


Какие альтернативы?

Группы по защите животных и ветеринарные сообщества во всем мире сходятся во мнении, что единственный эффективный метод решения проблемы популяций бродячих животных - это внедрение надежных и долгосрочных программ по отлову и стерилизации животных.

Также необходимо стимулировать граждан брать домой животных из приютов вместо приобретения их у заводчиков.

В чём смысл кампании?

Anima International поддерживает зоозащитные группы в России через финансирование программы по просвещению граждан страны о системах отлова, стерилизации и вакцинации бездомных животных.

Также Anima помогает (финансово) местным приютам в приобретении большего количества специализированного корма для щенков и больных собак, медикаментов и других необходимых вещей ежедневного обихода.

Таким образом, большее количество собак можно спасти и пристроить в добрые руки. Кроме этого, организация помогает тем, кто снимает происходящее в городах, которые принимают у себя Чемпионат мира по футболу. И главное, Anima запустили международную кампанию, которая призывает FIFA взять на себя ответственность за то, что происходит с бродячими животными, и добавить в Кодекс этики FIFA Принципы благополучия животных, чтобы предотвратить подобные бесчеловечные убийства в будущем.


Как я могу помочь?

Если у вас есть шанс сказать что-то, скажите это.

Прямо сейчас, накануне Чемпионата мира FIFA, в России убивают бродячих животных, так как у них нет дома и хозяев, которые любили бы их. Зачистка улиц методом отравления животных, которые потом умирают медленно и мучительно, это аморально и неэффективно.

FIFA должна взять на себя ответственность за эти убийства и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Пожалуйста, зайдите на сайт worldcupcruelty.by и подпишите петицию. Таким образом вы сможете присоединиться к давлению мировой общественности и призвать FIFA к ответу.

15:26 25/05/2018






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