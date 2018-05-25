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В сети представлен официальный гимн ЧМ-2018 по футболу

В сети появился официальный гимн чемпионата мира-2018 по футболу. Его исполняют известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.

Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo. 


В марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн Coca-Cola к ЧМ-2018. Российскую версию исполнит Баста, пишет pressball.by

12:15 25/05/2018






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