В сети представлен официальный гимн ЧМ-2018 по футболу
В сети появился официальный гимн чемпионата мира-2018 по футболу. Его исполняют известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.
Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.
В марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн Coca-Cola к ЧМ-2018. Российскую версию исполнит Баста, пишет pressball.by
12:15 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.