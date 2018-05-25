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В сети представлен официальный гимн ЧМ-2018 по футболу

В сети появился официальный гимн чемпионата мира-2018 по футболу. Его исполняют известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.