Гурков теперь не только поет и дерется. Он еще и одежду делает





"Яшчэ адно хобі набірае абароты, паўнавартасная лінейка адзення майго брэнда “Наша возьме” ўжо гатова і чакае першых уладальнікаў. Гэта выдатнейшыя рэчы для паходу ў спартыўную залу альбо катання на ровары", - рассказал в Instagram Гурков.



