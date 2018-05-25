Гурков теперь не только поет и дерется. Он еще и одежду делает
Вокалист группы Brutto и белорусский кикбоксер Виталий Гурков запустил собственную линейку одежды.
"Яшчэ адно хобі набірае абароты, паўнавартасная лінейка адзення майго брэнда “Наша возьме” ўжо гатова і чакае першых уладальнікаў. Гэта выдатнейшыя рэчы для паходу ў спартыўную залу альбо катання на ровары", - рассказал в Instagram Гурков.
Источник: citydog.by
11:42 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.