Иван Кривоносов: слышал от игроков, что в сборной Беларуси началось деление на лагеря
Заслуженный тренер Беларуси Иван Кривоносов в интервью Вячеславу Федоренкову поделился своим видением причин спада в результатах хоккейной сборной Беларуси, которая впервые за 15 лет покинула элитный дивизион чемпионата мира.
- Что после очень добротной Остравы-2015 могло случиться в Петербурге-2016 и Париже-2017?
- Что-то было не то. Отсутствовал коллектив единомышленников. Зато началось деление на лагеря. Это слышал от игроков — понятно, здесь без их фамилий. В Остраве “по свежачку” после назначения нового штаба такого, видимо, избежать удалось.
- И что делать в такой ситуации тренерскому штабу? Или надо без вариантов менять штаб?
- Менять — второй шаг, если штаб не справится с первым. Первый — поговорить с игроками, разобраться, что кого не устраивает, убедить, что “мир” — не место для детсадовской клановости. И, понятно, успеть уловить проблему заранее. А то и просто предупредить ее. У нас с Крикуновым в разных командах случались такие ситуации — обычно справлялись.
В общем, что-то нездоровое было в сборной в последние годы. Ходили слухи, что и с режимом имелись у кого-то проблемы — не знаю, свечку не держал. Да и в любом случае здесь можно надеяться только на профессионализм сборников. Не будешь же каждого вовремя укладывать и одеялко подтыкать.
10:41 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.