В центре Киева неизвестные в масках избили фанатов «Ливерпуля»

В Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов. Неизвестные напали на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль» вечером 24 мая в Киеве, сообщает Mirror.





По данным источника, инцидент произошел в столичном ресторане Rooster возле НСК Олимпийский, собщает 112.ua





Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков «Ливерпуля», находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.





Болельщики «Ливерпуля» получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля».





Инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, отмечает издание.





50-летний Джейсон Фрост подвергся нападению у ресторана через несколько часов после прибытия в Киев.





«Мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно», — отметил болельщик.





Мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала «Лиги Чемпионов» в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.